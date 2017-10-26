



Türkiye son yıllarda ulaşım, altyapı, enerji ve savunma alanlarında mega projelere hız verdi. Dünyanın gıptayla baktığı mega projeler hayata geçirilmeye başlandı.



İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye'de yapılmış en büyük proje olma özelliğine sahip bulunuyor. Ayrıca dünyanın en büyüğü olmaya aday. Havalimanının ilk etabının 26 Şubat 2018'de açılması hedefleniyor.



KANAL İSTANBUL

İstanbul'a değer katması beklenen proje için yapılan düzenlemeyle kanalın güzergahındaki mera vasfındaki yerler, kamulaştırma bedeli olmadan kullanılabilecek. Plana göre, YİD modeliyle yapılacak projede, süre yarıştırılacak ya da trafik garantisi verilecek. Kanalın etrafında yeni cazibe alanları oluşturulacak.