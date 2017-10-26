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Türkiye'den 'ye flaş çağrı

Dışişleri Bakanı Irak'ın kuzeyindeki illegal referandumla ilgili konuştu ve 'ye 'referandumu iptal edin' çağrısında bulundu.

Türkiyeden Barzaniye flaş çağrı

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı , "Kuzey Irak'ın geri adımı önemli bir adımdır ama yetersizdir. Bu referandumun iptal edilmesi gerekir" dedi.

Çavuşoğlu şunları söyledi;

TAMAMEN İPTAL EDİN
", bu referandumu yaparsa masada çok güçlü olacağını düşündü ama çok daha zayıf bir noktada olduğu görülüyor. Bu referandumla Irak'taki Kürt kardeşlerimizi böldü ve dağıttı. Kürt halka zararlı çıktı. Kuzey Irak'ın geri adımı önemli bir adımdır ama yetersizdir. Bu referandumun iptal edilmesi gerekir

MUHATAABIMIZ MERKEZİ YÖNETİM
Barzani'ye bu referandumu yaparlarsa neler olacağını bir dost gibi anlattım ama başka kim akıl verdiyse dinlemedi. Bu referandumdan sonra merkezi yönetimin bizim muhattabımız olduğunu söylüyoruz.

SINIR KAPILARINI MERKEZİ YÖNETİME DEVREDİN
Sınır kapılarının kontrolü merkezi hükümete ait olmalı ama Irak'ın yaşadığı sorunlardan dolayı bölgesel yönetim bir durum yaratarak sınırların öbür tarafını kontrol etmeye başladı. Bu bizim ihracatçılarımız için de bir problemdi, vergiler arttı zaman kaybı oldu. Bizim tavsiyemiz bir çatışma olmadan Bağdat'ın taleplerinin yerine getirilip sınır kapılarının devredilmesi.Biz adımlarımızı atarken merkezi yönetimin taleplerini bir kriter olarak alacağız ve adımlarımızı atacağız. "
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe 13:05
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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FatiSultan FatiSultan

bu pislikleri tamamen temizleyin yok edin yoksa amerika haçlı siyonistleri bu pislikleri kullanacak.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 16:02
sevdam tr sevdam tr

bunlara acinmaz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 13:48
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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