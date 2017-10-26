Trakya’da sel felaketi

Marmara'dadünakşam saatlerinde etkiliolan sağnak yağış yaşamıolumsuz bir biçimde etkiledi.Tekirdağ'ın Saray İlçesi'ndeaşırı yağmur nedeniyemahsur kalanları kurtarmayagiden askeri personelaracı sel sularına kapıldı.Araçta bulunan 1 askerkayboldu, 4 askerdeyaralandı. Olay sırasındabir süre araca tutunanaskerin yanında bulunanlara,"Yüzme bilmiyorum,bırakıyorumkendimi" dediktensonra sularda kaybolduğubelirtildi. Öte yandan İstanbul'dada kuvvetli yağışyüzünden Atatürk Havalimanı'nauçaklar inemedi. Havadatur attı. Megakentte trafikyoğunluğu yüzde 70'lereulaştı. Çatalca'da da sağanakyağış nedeniyle KaramandereDeresi'nin taşması sonucubir mahallenin yolu ulaşımakapandı. Çok sayıdaev, ahır ve çiftlik sular altındakaldı. Mahsur kalan 19kişi, ekipler tarafındankurtarıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.