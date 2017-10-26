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’da sel felaketi

Trakya’da sel felaketi
Marmara'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağnak yağış yaşamı olumsuz bir biçimde etkiledi. Tekirdağ'ın Saray İlçesi'nde aşırı yağmur nedeniye mahsur kalanları kurtarmaya giden askeri personel aracı sel sularına kapıldı. Araçta bulunan 1 asker kayboldu, 4 askerde yaralandı. Olay sırasında bir süre araca tutunan askerin yanında bulunanlara, "Yüzme bilmiyorum, bırakıyorum kendimi" dedikten sonra sularda kaybolduğu belirtildi. Öte yandan İstanbul'da da kuvvetli yağış yüzünden Atatürk Havalimanı'na uçaklar inemedi. Havada tur attı. Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 70'lere ulaştı. Çatalca'da da sağanak yağış nedeniyle Karamandere Deresi'nin taşması sonucu bir mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Çok sayıda ev, ahır ve çiftlik sular altında kaldı. Mahsur kalan 19 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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