Kapatılan FETÖ'ye ait Gazeteciler Yazarlar Vakfı'nın Genel Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Aytav'a ait çözümlenen ByLock yazışmalarında, Aytav'ın Gülen'in firari Dündar'a imzalı kitap göndermesine aracılık ettiği belirlendi. Yazışmalara göre Gülen 'Beyan' adlı kitabını imzalayıp Erkam Tufan Aytav'a ulaştırdı. Aytav'a da kitabı Can Dündar'a ulaştırma görevi verildi.
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VATAN HAİNİ,ESFELE SAFİLİYNLER.
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