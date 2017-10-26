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Teröristbaşından 'a imzalı kitap

elebaşısı Fetullah Gülen'in 'casusluk' suçlamasıyla hakkında işlem yapılınca yurtdışına kaçan eski Cumhuriyet Yayın Yönetmeni 'a, kitabını imzalayıp hediye olarak gönderdiği ortaya çıktı.

Teröristbaşından Can Dündara imzalı kitap

Kapatılan 'ye ait Gazeteciler Yazarlar Vakfı'nın Genel Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Aytav'a ait çözümlenen ByLock yazışmalarında, Aytav'ın Gülen'in firari Dündar'a imzalı kitap göndermesine aracılık ettiği belirlendi. Yazışmalara göre Gülen 'Beyan' adlı kitabını imzalayıp Erkam Tufan Aytav'a ulaştırdı. Aytav'a da kitabı 'a ulaştırma görevi verildi.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe 08:30
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

VATAN HAİNİ,ESFELE SAFİLİYNLER.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 26.10.2017 08:58
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