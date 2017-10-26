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Rusya'nın kıyamet silahı

Rusya, Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını tek başına yok edebilme özelliğine sahip ve 10 bin kilometre menzile sahip olan kıyamet silahı "Satan 2"yi test etmeye başladı.

Rusyanın kıyamet silahı

Rusya'nın 10 bin kilometre menzile sahip yeni nesil termonükleer füzesi "Satan 2" testlere başlıyor.

FRANSA'YI YOK EDECEK GÜÇTE

Satan 2 ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombasından 2000 kez daha güçlü.

40 megaton ağırlığında savaş başlığı taşıma özelliği olan "Satan 2" Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını haritadan silebilecek kapasiteye sahip.

RUSYA'NIN ASKERİ HARCAMALARI 2 KAT ARTTI

Stockholm International Peace Research Institute'ta yer alan rapora göre, Rusya, 2006'dan bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı. Artan bütçenin de etkisiyle Rusya yeni nesil silahlarının geliştirme çalışmalarına da hız verdi.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe 07:47
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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TEVFİK TEVFİK

BU RUSYA EMİNİM YAKINDA ABD,,Yİ HARİTADAN SİLECEK ,AHA BURAYADA YAZIYORUM ŞİMDİ

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 16:46
ihsan ihsan

kitle imha silahları yasaklanmalı abd ırakı bu yalanla işgal etmedinmi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 10:23
Mehdi Mehdi

BEKLEYİN YECÜC,MECÜCÜ.BU SİLAHLARINIZ NE YAZIKKİ HİÇ BİR İŞE YARAMAZ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 09:01
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