Rusya'nın kıyamet silahı

Rusya'nın 10 bin kilometre menzile sahip yeni nesil termonükleer füzesi "Satan 2" testlere başlıyor.
FRANSA'YI YOK EDECEK GÜÇTE
Satan 2 ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombasından 2000 kez daha güçlü.
40 megaton ağırlığında savaş başlığı taşıma özelliği olan "Satan 2" Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını haritadan silebilecek kapasiteye sahip.
RUSYA'NIN ASKERİ HARCAMALARI 2 KAT ARTTI
Stockholm International Peace Research Institute'ta yer alan rapora göre, Rusya, 2006'dan bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı. Artan bütçenin de etkisiyle Rusya yeni nesil silahlarının geliştirme çalışmalarına da hız verdi.
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BU RUSYA EMİNİM YAKINDA ABD,,Yİ HARİTADAN SİLECEK ,AHA BURAYADA YAZIYORUM ŞİMDİ
kitle imha silahları yasaklanmalı abd ırakı bu yalanla işgal etmedinmi
BEKLEYİN YECÜC,MECÜCÜ.BU SİLAHLARINIZ NE YAZIKKİ HİÇ BİR İŞE YARAMAZ.
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