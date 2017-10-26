O fotoğrafta kendisinin yer almadığını vurgulayan Olcay Baykal "Hatırladığım kadarıyla fotoğraf bir röportaj sırasında çekildi. Ancak sosyal medyaya yansıdığı gibi o fotoğraftaki hanımefendi ben değilim. Kim olduğunu tam hatırlayamıyorum" dedi. Fotoğraftaki kadının Ecevit ailesinin yakın dostu Muhsin Bilgehan'ın eşi Tangül Bilgehan olduğu öğrenildi.
Olcay Baykal: O fotoğraftaki ben değilim!
Olcay Baykal, eşi Deniz Baykal’ın rahatsızlığı sonrası sosyal medyada paylaşılan ve büyük ilgi gören eski fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.
Etiketler: olcay baykal , tangül bilgehan , Deniz Baykal
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