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: O fotoğraftaki ben değilim!

, eşi ’ın rahatsızlığı sonrası sosyal medyada paylaşılan ve büyük ilgi gören eski fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.

Olcay Baykal: O fotoğraftaki ben değilim!

O fotoğrafta kendisinin yer almadığını vurgulayan "Hatırladığım kadarıyla fotoğraf bir röportaj sırasında çekildi. Ancak sosyal medyaya yansıdığı gibi o fotoğraftaki hanımefendi ben değilim. Kim olduğunu tam hatırlayamıyorum" dedi. Fotoğraftaki kadının Ecevit ailesinin yakın dostu Muhsin Bilgehan'ın eşi olduğu öğrenildi.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe 10:10
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