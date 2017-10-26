NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 savunma sistemiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
"SONUÇLARI OLUR"
Askeri kaynaklı haberleriyle bilinen Janes haber sitesinin aktardığına göre NATO Askeri Komitesi Başkanı Pavel, Türkiye'nin NATO savunma sistemine entegre edilmeyen söz konusu alımının 'sonuçları' olacağını söyledi.
Çek General Petr Pavel, konuyla ilgili açıklamasında, "Egemenlik ilkeleri elbette savunma ekipmanlarının alımında da geçerli. Ama ülkeler her ne kadar karar vermede bağımsız olsalar da aldıkları kararın sonuçlarına da katlanmak konusunda da bağımsızlar." dedi.
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nato demek zaten abd demek...abd demek TÜRKİYE'ye düşman demek...birisi çıksın söylesin nato ne zaman TÜRKİYE'ye yardım etti...hangi konuda yanında yer aldı...15 Temmuz darbesinin arkasında nato yokmu...
Valla S-400 değil , bir an önce Nükleer-Kimsayal Silah sahibi olmalıyız , Pakistanla mı ortak oluruz , onlardan mı alırız bilmem ama bunun caydırıcılığı çok yüksek,Rusyanın yeni füzesi Batıyı acayip korkutuyor...
şerefsizler , zaten Türkiyeye en büyük tehdit Batı Ülkeleri AB ve ABD dir.Zaten bunun için ağlanıyonuz,sonuçları neyse Türk Milleti katlanmaya hazır,ölmek var dönmek yok.. Bırak S400 ü varsa 500-600-700 , ne varsa alınmalı bu adi ülkelere karşı...
ey Avrupa abd ey kıçı kırık nato siz kimsiniz terörüst nato terörüstleri destekleyen natı abd bittiniz oğlum bittiniz natonun son çırpınışları vakit yaklaşıyor
nato artık paramparça olmuş sen kimsin TÜRKİYEYİ TEHDİT EDİYORSUN
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