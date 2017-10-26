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: 'nin 'ü alma kararının sonuçları da olur

Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel, 'nin alma kararı hakkında "kararda bağımsızlar ama sonuçlarına da katlanacaklar" dedi.

NATO: Türkiyenin S-400ü alma kararının sonuçları da olur

Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada 'nin Rusya'dan almayı planladığı savunma sistemiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

"SONUÇLARI OLUR"
Askeri kaynaklı haberleriyle bilinen Janes haber sitesinin aktardığına göre NATO Askeri Komitesi Başkanı Pavel, Türkiye'nin NATO savunma sistemine entegre edilmeyen söz konusu alımının 'sonuçları' olacağını söyledi.

Çek General Petr Pavel, konuyla ilgili açıklamasında, "Egemenlik ilkeleri elbette savunma ekipmanlarının alımında da geçerli. Ama ülkeler her ne kadar karar vermede bağımsız olsalar da aldıkları kararın sonuçlarına da katlanmak konusunda da bağımsızlar." dedi.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe 13:41
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

nato demek zaten abd demek...abd demek TÜRKİYE'ye düşman demek...birisi çıksın söylesin nato ne zaman TÜRKİYE'ye yardım etti...hangi konuda yanında yer aldı...15 Temmuz darbesinin arkasında nato yokmu...

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evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 15:39
beyazcennet beyazcennet

Valla S-400 değil , bir an önce Nükleer-Kimsayal Silah sahibi olmalıyız , Pakistanla mı ortak oluruz , onlardan mı alırız bilmem ama bunun caydırıcılığı çok yüksek,Rusyanın yeni füzesi Batıyı acayip korkutuyor...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 15:17
beyazcennet beyazcennet

şerefsizler , zaten Türkiyeye en büyük tehdit Batı Ülkeleri AB ve ABD dir.Zaten bunun için ağlanıyonuz,sonuçları neyse Türk Milleti katlanmaya hazır,ölmek var dönmek yok.. Bırak S400 ü varsa 500-600-700 , ne varsa alınmalı bu adi ülkelere karşı...

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evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 15:15
Ali Haydar KARABULUT Ali Haydar KARABULUT

ey Avrupa abd ey kıçı kırık nato siz kimsiniz terörüst nato terörüstleri destekleyen natı abd bittiniz oğlum bittiniz natonun son çırpınışları vakit yaklaşıyor

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evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 15:08
abd abd

nato artık paramparça olmuş sen kimsin TÜRKİYEYİ TEHDİT EDİYORSUN

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evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 14:34
Haberin tüm yorumlarını okuyun (8 yorum)

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