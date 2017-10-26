Meteorolojiden sağanak uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz Bölgesi, Tekirdağ, Kütahya ve Kayseri çevreleri, Kırklareli'nin kıyı, Adana'nın kuzey kesimleri ile Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde, gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç Ege'de pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 6-8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetlice (30-50 Km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 14

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı (Yağışların sabah ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 17

İzmir: Parçalı bulutlu 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Alanya ve Gazipaşa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 18

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 27