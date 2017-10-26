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Kötü hava deniz ulaşımını vurdu

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu. İDO'nun 12'ye kadar yapılacak olan dış hatlar seferleri iptal edildi. BUDO'nun dış hatlar seferleri de 11'e kadar yapılamayacak.

Kötü hava deniz ulaşımını vurdu

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Bursa deniz otobüslerinde sefer iptalleri yaşandı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), kentte etkili olan yağışlı hava nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferleri yapılamadı.

Şirket, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri de iptal etti.

BUDO'NUN İPTALLERİ
08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
  • 26 Ekim 2017, Perşembe 08:35
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