İstanbul'un yeni hızlı tren hattı için sona gelindi

Yavuz Sultan Selim köprüsü, 3.Havalimanı, Halkalı Yüksek Hızlı Tren Hattı için sondaj çalışmalarında sona gelindi. 4 aydır süren sondaj çalışmalarının 2 ay daha devam edeceği ardından inşaata başlanacağı belirtildi. 4 milyar 421 milyon 275 bin TL yatırımla hayata geçirilecek olan 63 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattında 19 adet tünel ve 16 viyadük bulunacak.