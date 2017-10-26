İstanbul havalimanlarını 9 ayda 71 milyon yolcu kullandı

Türkiye'de sivil havacılıkta en çok seyahat edilen Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarını 2017'nin dokuz ayında 71 milyon 129 bin 281 yolcu kullandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre, bu yılın 9 ayında İstanbul havalimanlarından gelen-giden yolcu sayısında geçen yılın aynı dönemine göre artış sağlandı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN 47 MİLYON KİŞİ SEYAHAT ETTİ

Buna göre, 2107'nin ocak-eylül döneminde Atatürk Havalimanı iç hatları 14 milyon 635 bin 984, dış hatları 33 milyon 10 bin 845 yolcu kullandı. Böylece, 47 milyon 646 bin 829 kişi bu havalimanınından seyahat etti.

Geçen yılın aynı döneminde iç ve dış hatta 46 milyon 245 bin 426 yolcu Atatürk Havalimanı'nı tercih etmişti. Bu yıl, aynı dönemde 1 milyon 401 bin 403 yolcu artış sağlandı. 2017'nin dokuz ayında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullanan iç hatlarındaki yolcu sayısı 15 milyon 693 bin 971 kişi olarak kayıtlara yansıdı.

Dış hatlarda ise 7 milyon 788 bin 481 yolcu ağırlandı. Söz konusu havalimanı, ocak-eylül döneminde toplamda 23 milyon 482 bin 452 yolcuya ev sahipliği yaparken geçen yıl aynı dönemde 22 milyon 544 bin 659 yolcu bu havalimanını kullanmıştı. Böylece bu yıl, söz konusu havalimanından 937 bin 793 yolcu artışı sağlandığı kayıtlara geçti.

GEÇEN YILA GÖRE 2 MİLYON YOLCU ARTTI

Geçen yılın ocak- eylül döneminde iki havalimanından yararlanan iç ve dış hatta toplam yolcu sayısı 68 milyon 790 bin 85 kişi olurken bu sene ise 71 milyon 129 bin 281 kişi olarak belirlendi. Geçen yılın aynı dönemine göre 2017'de 2 milyon 339 bin 196 yolcu artışı sağlandı.

511 BİN 797 SEFER YAPILDI

Atatürk Havalimanı'nda, bu yıl iç hatlarda 107 bin 455, dış hatlarda 238 bin 527 olmak üzere 345 bin 982 uçuş yapıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise bu yıl iniş kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 104 bin 780, dış hatlarda 61 bin 35 olarak kaydedildi.

Bu yıl, söz konusu havalimanında 165 bin 815 uçuş yapıldı. Böylece İstanbul'daki iki havalimanından 9 ayda 511 bin 797 uçak iniş-kalkış icra etti. Geçen yılın dokuz ayında ise Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından iç ve dış hatta 533 bin 432 sefer yapılmıştı.