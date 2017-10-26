Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca, devam eden FETÖ soruşturmaları kapsamında, Van Vali Yardımcısı A.B, Elazığ Ağın Kaymakamı A.Ö, Giresun Alucra Kaymakamı A.A, Amasya Göynücek Kaymakamı H.D, Adıyaman Samsat Kaymakamı Y.Y. ile Kastamonu Kaymakam Adayı H.G. görevlerinden alındı.
İçişleri Bakanlığı'ndan FETÖ soruşturması
İçişleri Bakanlığınca, FETÖ soruşturmaları kapsamında bir vali yardımcısı, 4 kaymakam ve bir kaymakam adayı görevlerinden uzaklaştırıldı.
Etiketler: FETÖ
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