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İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturması

İçişleri Bakanlığınca, soruşturmaları kapsamında bir vali yardımcısı, 4 kaymakam ve bir kaymakam adayı görevlerinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığından FETÖ soruşturması

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca, devam eden soruşturmaları kapsamında, Van Vali Yardımcısı A.B, Elazığ Ağın Kaymakamı A.Ö, Giresun Alucra Kaymakamı A.A, Amasya Göynücek Kaymakamı H.D, Adıyaman Samsat Kaymakamı Y.Y. ile Kastamonu Kaymakam Adayı H.G. görevlerinden alındı.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe 00:35
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