Gümrük mesajı

Başından itibaren biz Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu hep ifade ettik, bundan sonra da aynı şekilde ifade edeceğiz.
Şu anda Irak ile aramızdaki ticaret hacmi yaklaşık 9 milyar dolar. Temennimiz odur ki bunu çok daha iyi noktalara taşıyalım. Zira her yönüyle bizim komşuluklarımız, kardeşlik bağlarımız çok çok ileri.
PKK İLE ORTAK MÜCADELE...
Petrol boru hattının da çalıştırılması noktasında her türlü desteği vermeye hazırız. Kara noktasındaki kapılarla ilgili olarak da görüşmeler karşılıklı olarak devam ediyor. Merkezi Yönetim endeksli olarak bu adımlar atılacaktır.
Tabi bu durumu fırsat bilen PKK terör örgütünün de aynı şekilde Irak'ta bir yapılanmasının olduğunu biliyoruz. Kandil, Sincar gibi bu bölgelerde PKK'nın bir varlığı söz konusu... Bütün buralarda da bizler her türlü dayanışma içerisinde ortak mücadeleyi sürdürmeye Türkiye olarak varız. Temennim odur ki, Irak'taki bütün bu yıkımların olduğu bölge de küllerinden yeniden buralar ayağa kalksın. Bölgenin barışı, huzuru için de atılması gereken adımları inşallah atacağız.
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