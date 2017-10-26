FETÖ-FBI bağlantısı

Sibel Edmonds dünyayı sarsan 11 Eylül İkiz Kule saldırılarından sonra Türkçe, Farsça ve Arapça çeviri yapmak için FBI tarafından işe alındı. Ancak işe girişiyle birlikte kurumda birçok usulsüzlük yapıldığını, üst düzey FBI yetkililerinin bütçeden fazla pay alabilmek amacıyla işleri bilerek yavaşlattığına şahit oldu. Kendi çevirileri amirleri tarafından bu amaçla silindi. Sibel, ABD'nin 11 Eylül saldırıları ile ilgili önceden yeterli bilgiye sahip olduğunu ancak yanlış ve eksik tercüme nedeniyle saldırıyı engelleyemediğini ileri sürdü. Kurumdaki bu usulsüzlükleri dile getirdiği için işinden olduktan sonra da mücadeleyi bırakmadı. İşten atılmasına sebep olan iddiaları araştıran Adalet Bakanlığı Komisyonu Sibel Edmonds'un istihbarat teşkilatı ile ilgili sözlerinin sağlam temellere dayandığı sonucuna vardı. Komisyonun karar metninde, "FBI birçok kanıta rağmen Edmonds'un iddialarını araştırmamış ve hala da araştırmamaktadır. Deliller ve şahitler Edmonds'un haklılığını ortaya çıkarmaktadır" ifadeleri yer aldı.

BAŞROLDE MUELLER VAR

O günden bu yana ABD'de muhalif çevrelerin aranan isimlerinden biri olan ve hayatını gazeteci olarak sürdüren Edmonds bu kez de çok ciddi bir iddia ile ortaya çıktı. Fethullah Gülen'i 'Gezegendeki en tehlikeliradikal İslamcı' olarak nitelendiren ve bu kişinin halen ABD'den terör faaliyetlerini yürüttüğünü söyleyen Edmonds, CIA ve FBI'ın Gülen'in ABD'ye gelişi ve korunması konusunda işbirlikçi olduğunu iddia etti. FETÖ liderinin ABD'de rahatça yaşam alanı bulmasında ve hakkında suçlamaların örtbas edilmesinde ise FBI'ın önemli rol oynadığını, bu senaryoda başrolün ise eski FBI Başkanı Robert Mueller tarafından oynandığını ileri sürdü. Mueller'in Gülen'i bizzat koruduğunu ve hakkındaki suçlamaların halı altına süpürülmesinde defalarca rol aldığını ileri sürdü.



*Edmonds, video haberde 25 milyar dolarlık bir terörist ağı yönetmekle suçladığı Gülen'in dünyanın dört bir yanına yayılan şebekesinin lider isimlerini de bu harita ile ortaya koydu.

O MAKALE YÜZÜNDEN Mİ?

Edmonds'a göre Başkan Donald Trump'ın Rusya bağlantısını araştırmakla görevlendirilen Mueller'in soruşturmayı özellikle Trump'ın istifa eden Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn üzerine odaklamasının sebebi ise Flynn'in görevden alınmadan önce yazdığı ve 'Müttefiğimiz Türkiye'nin yardımımıza ihtiyacı var. Gülen'i iade etmeliyiz' sözlerini içeren makalesi. Flynn, Gülen karşıtı fikirleri nedeniyle hedef oldu. Edmonds'a göre FETÖ lideri Gülen'i yıllarca koruması nedeniyle tarafsızlığını yitiren Mueller'in derhal bu görevden istifa etmesi gerekiyor.