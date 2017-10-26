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Devasa 'lar geliyor

Son 9 ayda Silahlı İnsansız Hava Aracı (S) ve İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) düzenlenen 562 operasyonda 1853 terörist öldürüldü. Büyük kayıplar veren PKK, kırsalda eylem yapamaz hale geldi. Öyle ki telsiz konuşmalarında "İHA'lardan dolayı kafamızı kaldıramıyoruz" diyen PKK'lılar, ölenin yerine dağa çıkartacak adam da bulamıyor. Zira 2017'de PKK'ya katılan kişi sayısı sadece 92...

İHA korkusundan dolayı hareket kabiliyetleri azalan ve moral bozukluğu içine düşen teröristler, grup halinde hareket edemiyor. Kırsal kesimde barınma alanları daraldığı için de beslenme zorluğu çekiyorlar.
PKK'yı âdeta bitme noktasına getiren İHA ve 'ların devreye girmesi güvenlik güçleri de neredeyse hiç kayıp vermiyor.
İşte PKK'nın kâbusu olan bu İHA-SİHA'lar Türkiye'nin en stratejik tesislerinden biri olan Baykar AŞ'de üretiliyor.

Baykar, baştan sona ezber bozan bir başarı hikâyesine sahip... Bayraktar kardeşler, babalarının öncülüğünde ömürlerini milli teknolojiye, robotik geliştirmelere adamışlar. AR-GE ve üretim merkezinin her karışını bizlere bölüm bölüm gezdiren Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı 'la İHA'nın üretiminin tüm aşamalarını konuştuk:
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe 09:34
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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Mehmet TUN&#199; Mehmet TUNÇ

Bu alanda daha güçlü olmalıyız.Olanakların seferber edilmesi, İHA sayısının artması gerekir.

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evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 15:36
turan turan

Allah yolunuzu açık etsin. Düşmanlar çatlasın.

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evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 15:04
VATAN SANA CANIM FEDA VATAN SANA CANIM FEDA

MAŞAALLAH BÖYLE EVLATLARIMIZ OLDUĞU MÜDDETÇE DEVLETİMİZ EBED MÜDDET YAŞAR.ALLAH MİLLİ VE YERLİ OLAN EVLATLARIMIZI KORUSUN.BAŞARILARI DAİM OLSUN.

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evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 11:04
Burak Burak

Siz bizim canımızsınız, yaptıklarınız için minnettarız. Allah yardımcınız olsun.

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evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 09:49
Tofa61 Tofa61

Seninle gurur duyuyoruz bir Karadenizli olarak, başarıların daim ömrün uzun. ALLAH C.C. yar ve yardımcın olsun....

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evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 09:49
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