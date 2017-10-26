Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Başkan Yardımcıları Ali Koçve Murat Özyeğin'i ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Beştepe'de ayrı ayrı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ve Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim güven mektubu takdim etti.
Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim
Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun görüşme trafiği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ve Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim güven mektubu takdim etti.
Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Başkan Yardımcıları Ali Koçve Murat Özyeğin'i ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Beştepe'de ayrı ayrı kabul etti.
Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan
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