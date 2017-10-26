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'dan yoğun görüşme trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ve Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim güven mektubu takdim etti.

Erdoğandan yoğun görüşme trafiği

Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Başkan Yardımcıları Ali Koçve Murat Özyeğin'i ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Beştepe'de ayrı ayrı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ve Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim güven mektubu takdim etti.


Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim





Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe 22:15
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