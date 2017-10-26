 ;
Yol Durumu
  1. 'Soros' Sever Ahmet
  2. Erdoğan cami açılışında o sureyi okudu!

nikah şahidi oldu

, eski AK Parti Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın oğlunun nikah şahitliğini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulleri sonrası, Muhammed Seyda ve Kübra Bedevioğlu çiftinin nikah töreni için Sheraton Otel'e geçti.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın kıydığı nikahta, , TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu çiftin nikah şahidi oldu.
Etiketler:
  • 26 Ekim 2017, Perşembe 00:12
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar