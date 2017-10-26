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davasında tahliye edilenler Türkiye'den ayrıldı

davasında tahliye edilen Alman Bilişim Uzmanı Peter Steudtner ve İsveçli Ali Gharayi bugün ülkelerine döndü.

Büyükada davasında tahliye edilenler Türkiyeden ayrıldı

'da yapılan toplantıya ilişkin davada haklarında tahliye kararı verilen sanıklardan Peter Frank Steudtner ile Ali Ghravi, Almanya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi.

ÜLKELERİNE DÖNDÜLER
Akşam saatlerinde terminale gelen Steudtner ile Ghravi, kontuarda bilet işlemlerini yaptı. Yer hizmetleri şirketine ait görevlilerin eşlik ettiği Steudtner ile Ghravi, işlemlerin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'e gidecek Türk Hava Yolları'na ait uçağa binmek üzere pasaport kontrollerinden geçti.

Bir süre Dış Hatlar CIP Lounge'de dinlenen aktivistler, daha sonra Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 19.10'da Berlin'e gitti.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe 22:44
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