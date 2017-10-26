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Bir rüya gerçek oldu

Bir rüya gerçek oldu
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna Rizeli 'nın ardından, Pakize Memiş de davet edildi. Çorum'da yaşayan Memiş'in ailesini yıllar önce kaybeden bedensel ve zihinsel engelli 41 yaşındaki yeğeni Murat Memiş'e 40 yıldır baktığı ortaya çıkmıştı. Resepsiyon davetini öğrendiğinde çok mutlu olduğunu dile getiren Memiş, "Rüyamda görsem inanmazdım. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın huzuruna çıkmak benim için bir mucize" dedi. Öte yandan 12 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin'in de Erdoğan'a yaylada ürettikleri organik tereyağı hediye götüreceği öğrenildi.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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