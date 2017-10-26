Bir rüya gerçek oldu

29 EkimCumhuriyetBayramıresepsiyonunaRizeli Hamdu Sena'nın ardından,Pakize Memiş de davet edildi.Çorum'da yaşayan Memiş'inailesini yıllar önce kaybedenbedensel ve zihinsel engelli 41yaşındaki yeğeni Murat Memiş'e40 yıldır baktığı ortayaçıkmıştı. Resepsiyondavetini öğrendiğindeçok mutlu olduğunu dilegetiren Memiş, "Rüyamdagörsem inanmazdım. SayınCumhurbaşkanımız'ınhuzuruna çıkmak benimiçin bir mucize" dedi.Öte yandan 12 yaşındakiHamdu Sena Bilgin'in deErdoğan'a yaylada ürettikleriorganik tereyağı hediyegötüreceği öğrenildi.
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