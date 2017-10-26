Ayan beyan FETÖ

FETÖ kurumu Gazeteci Yazarlar Vakfı’nın eski Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Aytav’ın yazışmaları deşifre oldu. Gülen’in, ‘Beyan’ isimli kitabını imzalayarak Can Dündar’a vermesi için Aytav’ı görevlendirdiği ortaya çıktı
FETÖ'ye ait Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Genel Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Aytav'a ait çözümlenen ByLock yazışmaları, ilginç bilgiler ortaya çıkmasına sebep oldu. Aytav'ın FETÖ elebaşı Gülen tarafından firari Can Dündar'a imzalı kitap göndermesine aracılık ettiği belirlendi.
"UĞUR DÜNDAR DA GELSİN!"
27 Aralık 2015 tarihinde Erkam Tufan Aytav'ın FETÖ üst düzey yöneticisi Mehmet Yaşa'ya ByLock üzerinden, "Merhaba, Ocak ayı sonuna doğru Abant toplantısı yapmak istiyoruz. Bazı sorularımız olacak. İletebilir misiniz?" diye yazdı. Mehmet Yaşa, "Katılımcı kimler düşünülüyor?" diye cevap verdi. Aytav ise, "80 bin TL maliyet olacak. Para konusunda yardımcı olunabilir mi?" diye sordu. 21 Ocak 2016'da Mehmet Yaşa tarafından Erkam Tufan Aytav'a gönderilen cevap mesajında; "Abant'a katılacaklarıkendilerine (Fetullah Gülen'i kastediyor)okudum. Memnun oldu. 'Cumhuriyet'tenve Sözcü Gazetesi'nden de birileri olsakeşke' buyurdu. Kendileri Uğur Dündar'ın ismini verdiler. Ayrıca Can Dündar'a veHasan Cemal'e 'Beyan' kitabını imzaladı.Size göndersem kendilerine ulaştırabilirmisin?" ifadeleri yer aldı. Savcılıkça yapılan incelemede 2016yılında Abant toplantısına CumhuriyetGazetesi'nden katılımcıların olduğu, bukatılımların Fetullah Gülen'in talimatıylagerçekleştiği belirlendi.
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