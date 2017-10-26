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Ayan beyan FETÖ

FETÖ kurumu Gazeteci Yazarlar Vakfı’nın eski Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Aytav’ın yazışmaları deşifre oldu. Gülen’in, ‘Beyan’ isimli kitabını imzalayarak ’a vermesi için Aytav’ı görevlendirdiği ortaya çıktı

Ayan beyan FETÖ
FETÖ'ye ait Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Genel Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Aytav'a ait çözümlenen ByLock yazışmaları, ilginç bilgiler ortaya çıkmasına sebep oldu. Aytav'ın FETÖ elebaşı Gülen tarafından firari 'a imzalı kitap göndermesine aracılık ettiği belirlendi.



"UĞUR DÜNDAR DA GELSİN!"
27 Aralık 2015 tarihinde Erkam Tufan Aytav'ın FETÖ üst düzey yöneticisi Mehmet Yaşa'ya ByLock üzerinden, "Merhaba, Ocak ayı sonuna doğru Abant toplantısı yapmak istiyoruz. Bazı sorularımız olacak. İletebilir misiniz?" diye yazdı. Mehmet Yaşa, "Katılımcı kimler düşünülüyor?" diye cevap verdi. Aytav ise, "80 bin TL maliyet olacak. Para konusunda yardımcı olunabilir mi?" diye sordu. 21 Ocak 2016'da Mehmet Yaşa tarafından Erkam Tufan Aytav'a gönderilen cevap mesajında; "Abant'a katılacakları kendilerine (Fetullah Gülen'i kastediyor) okudum. Memnun oldu. 'Cumhuriyet'ten ve Sözcü Gazetesi'nden de birileri olsa keşke' buyurdu. Kendileri Uğur Dündar'ın ismini verdiler. Ayrıca Can Dündar'a ve Hasan Cemal'e 'Beyan' kitabını imzaladı. Size göndersem kendilerine ulaştırabilir misin?" ifadeleri yer aldı. Savcılıkça yapılan incelemede 2016 yılında Abant toplantısına Cumhuriyet Gazetesi'nden katılımcıların olduğu, bu katılımların Fetullah Gülen'in talimatıyla gerçekleştiği belirlendi.

Nazif Karaman
Etiketler:
  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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