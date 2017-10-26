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30 ilde eş zamanlı u

soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 121 eski personelinin yakalanması için 30 ilde eş zamanlı başlatıldı.

30 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 121 eski personelinin yakalanması için 30 ilde eş zamanlı başlattı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, aralarında örgütün şifreli haberleşme ağı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenenlerin de bulunduğu e yönelik gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) meslekten ihraç edilen eski Dışişleri Bakanlığı personeli 121 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Operasyonların 30 ilde eş zamanlı yapıldığı öğrenildi.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe 08:52
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