Ver haini al telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Özellikle de teröre destekte sınır tanımayan ABD'ye sert çıktı. Gündeminde FETÖ soruşturmasında tutuklanan ABD'nin Başkonsolosluk görevlisi Metin Topuz'un telefonunu istemesi vardı. "Hain Gülen'i verin telefonunuzu alın" diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Alın telefonunuzu tepe tepe kullanın. Sabahlara kadar önünüze gelen terör örgütüyle konuşun. Kontörünüz biterse harcamalarımdan kısarak, söz veriyorum ben size göndereceğim." Rakka'da ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye verdiği desteğe de değinen Bahçeli, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Rakka PYD-YPG'nin denetim ve kontrolüne girdi. Ardından, bebek katilinin poster ve fotoğrafları düzenlenen uydurma, sefil ve rezil kutlamalarla meydanlara asıldı, terörizm ABD müşahitliğinde gövde gösterisi yaptı. Bu bir kepazelik, seviyesiz bir skandaldır."