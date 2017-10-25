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Üstünlük askerde

Üstünlük askerde
Türkiye, İdlib'teki çatışmasızlık bölgesini terörist unsurlardan temizlemek için başlattığı 'stratejik operasyonu' hızlandırdı. Türk askeri, terör unsurlarını köşeye sıkıştıracak tüm stratejik noktalara yerleşti. TSK, İdlib-Afrin sınır hattının sıfır noktasında bulunan ve iki ilin en stratejik noktası olan Cebel Berekat dağında da askeri konuşlanmayı tamamladı. Türkiye İdlib'de bulunan Ebu Zuhur ve Taftanas Askeri Havalimanlarını kontrol altına alarak, askeri uçakların güvenli uçuşunu sağlayacak. Tüm bu gelişmelerden sonra bölge halkı huzura kavuştu. Türk ı'nca İdlib'deki ihtiyaç sahipleri için temin edilen yardımları taşıyan 26 tır, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. Bu yardımların, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı bildirildi.

Erkam ÇOBAN
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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