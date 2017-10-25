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Uçuşlara hava engeli! Uçaklar havada tur atıyor

Uçuşlara hava engeli! Uçaklar havada tur atıyor
Aksam saatlerinde İstanbul'da etkili olan hava ulaşımında olumsuz etkiyor. İstanbul hava sahası üzerine yoğunlaşan elektrik yüklü bulutlar olarak adlandırılan CB bulutları(Cumulonimbus) nedeniyle 'na iniş yapmak için alçalan uçaklar iniş için sıra beklerken, bazı uçaklar da havada tur atmak zorunda kaldı.


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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba 18:42
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