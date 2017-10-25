TEOG yerine LGS

TEOG kalktı, LGS geldi... Öğrencileri mağdur etmemek için çalışmalarını hızlandıran Bakanlık, tarihinde ilk defa iki model uygulayacak. 2018-2019 eğitim yılında hayata geçmesi planlanan Liseye Geçiş Sistemi'nde (LGS) merkezi sınav kaldırıldı. Öğrenciler puanlarına göre önce Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Proje okullarına, geriye kalanlar ise diploma notu puanına göre Meslek Lisesi, İmam Hatip ve diğer liselere yerleştirilecek. Öğrenciler 6, 7 ve 8. sınıflarda normal sınavlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından düzenlenecek sınava da girecek. Öğrencilerin liseye geçiş döneminde 6. ve 7. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 20'sini, 8. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 60'ını hesaplayarak fen lisesi gibi okullara tercihleri doğrultusunda yerleştirilmesi sağlanacak.