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'da bir e kapıldı

'ın Saray ilçesinde sağanak nedeniyle yüken dere akıntısına kapılan kayıp in aranmasına hava muhalefeti nedeniyle güçlükle devam ediliyor.

Tekirdağda bir asker sele kapıldı

Kayıp i arama çalışmalarına, İstanbul ve 'dan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ve itfaiye ekipleri katılıyor.

Hava muhalefeti nedeniyle çalışmalar güçlükle sürdürülüyor. Arama çalışmalarının, hava uygun olduğu sürece devam edeceği bildirildi.

Sağanak nedeniyle Galata Deresi'nin debisi yükmiş, karşıya geçemeyen vatandaşlar polisten yardım istemişti. Su seviyesinin yükselmesi dolayısıyla karşı kıyıya geçemeyen polis ekipleri, askerden yardım talep etmişti. Bunun üzerine gelen ekipler, vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatmıştı. Karşı kıyıya geçmek isteyen, içerisinde 4 asker, 2 polis ve 1 vatandaşın bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, Kiremithaneler mevkisinde akıntıya kapılmıştı. Araç içerisindeki 3 asker, 2 polis ve vatandaş kendi çabaları ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, 1 asker akıntıya kapıldı.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba 18:39
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