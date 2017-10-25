Stratejik hamle

Astana mutabakatıyla İdlib'de gerginliği azaltmak ve çatışmasızlık bölgeleri oluşturmak amacıyla bölgeye giden Türk askeri, gözlem noktalarına konuşladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün, İdlib operasyonunun neredeyse tamamlandığını açıkladı. İşte Erdoğan'ın sözlerinden çarpıcı satır başları:

3.500 TIR SİLAH NEREDE STOKLANDI BİLİYORUZ

"Stratejik ortağımız Amerika, sürekli görüşmemize rağmen terör örgütüPKK'nın düşük çocuğu olan PYD/YPG ileRakka operasyonunu yapıyor. PKK değil diyorlar, bölücü terör örgütünün dev posterlerinin Rakka'da asılmasını ey Amerika sen ne ile izah edeceksin? Bütün gerçekler ortada. Biz gerçeklerle konuşuyoruz. 3 bin 500'ü aşkın TIR bölgeye silah taşıyor. Bu silahlar Rakka'da mı, DEAŞ'a karşı mı kullanıldı, bunların nerede nasıl stoklandığını biliyoruz, iyi bilin."

HANİ PKK TERÖR ÖRGÜTÜYDÜ?

Şu anda İdlib'deki operasyon büyük ölçüde neticelendi. Önümüzde Afrin konumuz var. Bunların hepsi bizim için birer tehdittir. Ülkemiz için tehdit oluşturacak her alanda kararlıyız. Bunu herkesin bilmesinin işitiyoruz. Buralardan taviz veremeyiz. Daha önce de dedik, 'Bir gece ansızın gelebiliriz, vurabiliriz.' Bütün bunlar olurken, böyle bir ortamda sırtımız sıvazlansaydı bizi yere göğe koyamaz hale gelseydiler asıl o zaman şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gerekirdi. Demek ki isabetli bir yolda yürüyoruz. Almanya'da terör örgütü mensupları gösteri düzenliyor, Alman polisi 'sizin için görevdeyiz' diye mesaj yayımlıyor. Fransa'da gösteri yapılınca polis izliyor. Hani PKK terör örgütüydü. Neden izin veriyorsun? Bu soruyu sormak bizim hakkımız değil mi? Bu nasıl bir dostluktur?"



*Mehmetçiğe 'mırra' ikramı

TSK konvoyunun Daret İzze'ye giden grubu kasabada bir sürprizle karşılaştı. Daret İzze halkı durdurdukları konvoydaki askerlere önemli misafirlere ikram edilen Arap coğrafyasına özgü acı bir kanhve olan 'mırra' ikram etti. Kasabalılar, konvoydaki tercüman aracılığıyla bir süre askerlerle sohbet etti.

EN BÜYÜK SEVKİYAT

TSK, önceki gece bölgeye şimdiye kadar yaptığı en büyük askeri sevkiyatı gerçekleştirdi. Önceki gece saatlerinde Hatay Reyhanlı'dan İdlib'e geçen askeri konvoyda tank, zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı muharebe araçları ve taktik tekerlekli zırhlılarla birlikte 50'den fazla askeri aracın bulunduğu belirtildi.

İKİ NOKTAYA GİTTİLER

İddialara göre konvoyla birlikte çatışmasızlık noktalarında göre yapacak yaklaşık 200 özel kuvvetler personelinin de İdlib'e geçtiği iddia edildi.

Yerel kaynaklar Reyhanlı'dan girdikten sonra gece saatlerinde Salwa'ya ulaşan askeri konvoydan bir grubun 8 Ekim'de başlayan keşif faaliyetlerinde incelenen ve yüksek noktada bulunan Samaan'a, diğer grubun ise Daret İzze kasabasına gönderildiği bildirildi. Bölgedeki yerel kaynaklar konvoy içinde en az 10 tank, 15 zırhlı kobra aracı ve personel nakli için 8 askeri sevkiyat aracının bulunduğunu iddia etti.

DÖRT BİR YANDAN KUŞATILDI

İdlib'e giren Tür askerlerinin aynı zamanda terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin kontrolü altındaki Afrin'i de gören yüksek ve elverişli noktalara yerleştiği belirtiliyor. Türkiye sınırı için tehdit olan Afrin, TSK'nın hamleleriyle dört bir yandan kuşatıldı. Afrin'in çevresine mevzilenen TSK unsurları, terör örgütünden gelebilecek saldırılara karşı önlem alıyor.

Hatay ve Kilis'ten giden askeri araçlar İdlib'e gece girdi.