OBEZ DEVLET UYARISI: Geçtiğimiz 15 yılda yaptığımız tüm reformlara rağmen hala obez bir devlet yönetimine sahibiz. Devletin güçlü olması farklıdır, obez olması farklıdır. Devletimiz elbette büyük ve güçlü olacaktık. Ama obezlikten devletimizi kurtarmamızın şart olduğu da bir gerçektir.
CHP'NİN İHTİSAS ALANI: Kimilerinin uzmanlık alanı ülkeye hizmettir, kimilerinin uzmanlık alanı da mahkeme kapılarını aşındırmaktır. Anayasa Mahkemesi'ni olur olmaz sebeplerle meşgul etmek de CHP'nin ihtisas alanı haline dönüştü.
NEYLE İZAH EDECEKSİN: Stratejik ortağımız Amerika, defaatle görüşmemize rağmen, bakın Suriye'de terör örgütü PKK'nın düşük çocuğu olan PYD-YPG ile Rakka operasyonu yapıyor. 'PKK değil' diyorlar. Peki Rakka'daki bölücü terör örgütünün dev posterlerinin asılmasını ey Amerika sen neyle izah edeceksin.
AFRİN SİNYALİ: Şu anda İdlib'deki operasyon büyük ölçüde hamdolsun neticelendi. Sırada Afrin var. Bunların hepsi bizim için birer tehdittir. Daha önce de söyledik, bir gece ansızın gelebiliriz, bir gece ansızın vurabiliriz.
'ERKEN SEÇİM YOK'
BAĞLANTILAR MEYDANA ÇIKIYOR: Başkonsoloslukta çıkanla o STK mensubu dedikleri, o Türkiye'nin Soros'u durumunda olan kişinin havası çıktı meydana, bağlantılar çıkıyor meydana. Yahu siz kime, neyi yutturuyorsunuz? Bu milleti içerden vurmaya gayret edenlere gereken hesabı soracağız.
YOK BÖYLE BİR ŞEY: Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin erken seçim iddialarını hatırlatması üzerine Erdoğan, "İddiayı kim ileri sürüyorsa ispatla mükelleftir. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Yok böyle bir şey. Bizden böyle bir şey duydunuz mu?" değerlendirmesini yaptı.
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