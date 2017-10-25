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'nda valizden çocuk çıktı

’in Hopa ilçesinde, Gürcistan uyruklu bir adamın, valiz içinde 'ndan Gürcistan'a sokmaya çalıştığı çocuk, görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı.

Sarp Sınır Kapısında valizden çocuk çıktı

Olay, bugün öğlen saatlerinde 'nda meydana geldi. Gümrük Muhafaza memurları, Gürcistan uyruklu ismi açıklanmayan bir kişinin hareketlerinden şüphelenip, valizi açmasını istedi. Ancak, bu kişi, valizi açmakta direndi.




Bunun üzerine iki görevli, Gürcistan uyruklu kişiyi tutarken, bir görevli de valizi açtı. Valizden 14 yaşındaki bir çocuk çıktı. İsminin S.K. olduğu belirlenen çocuğun ailesinin FETÖ firarisi olduğu tespit edildi. Çocuğun Gürcistan'da olduğu sanılan anne ve babasını görmek için sınırı geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor.



Gürcistan uyruklu kişi ve S.K. adlı çocuk polis tarafından gözaltına alındı.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba 18:56
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