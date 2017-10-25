Saldırı hazırlığındaki teröristlere büyük darbe!

Şırnak'ta düzenlenen hava harekatıyla 11 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre; Şırnak Merkez ve Şırnak Beytüşşebap'ta, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 11 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilmiştir.