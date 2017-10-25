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Muvazzaflara 15’er yıl hapis

Muvazzaflara 15’er yıl hapis
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nün askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmanın 2'nci dalgasını tamamladı. Örgütün mahrem imam kadrosunda bulunan 4'ü sivil imam ile birlikte 16 muvazzaf asker dün hakim karşısına çıktı. Her biri, 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Osman ASİLTÜRK
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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