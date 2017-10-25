Meteorolojiden son dakika uyarısı!

Kırklareli çevreleri için "kuvvetli yağış" uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kırklareli çevrelerinde doğu ilçeleri başta olmak üzere sağanağın kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yaşanabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukları karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.