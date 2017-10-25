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den son dakika uyarısı!

Son dakika! Kırklareli çevrelerinde sağanağın başta doğu ilçeleri olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden son dakika uyarısı!

Kırklareli çevreleri için "kuvvetli yağış" uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kırklareli çevrelerinde doğu ilçeleri başta olmak üzere sağanağın kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yaşanabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukları karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba 07:48
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