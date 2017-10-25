Meteoroloji İstanbul için saat verdi

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Mersin, Adana, Osmaniye, Kırşehir, Nevşehir, Çorum ve Samsun çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzey, Tekirdağ ve Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağışla birlikte iç bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16

İstanbul: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Bursa: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 1

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28