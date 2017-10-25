İtalya’ya göç maaşı kap

İtalya'dabazı bölgeler ayrılık için referanduma giderken, ülkenin güneyindeki Puglia bölgesinde yer alan Candela'da ilginç bir öneri dikkat çekti. Candela Belediye Başkanı Nicola Gatta, 1990'larda nüfusu 8 binin üzerinde olan kasabanın son yıllarda hızla nüfus kaybettiğini ve bugün yalnızca 2 bin 700 kişinin yaşadığını söyledi ve ilginç bir teklifte bulundu. Gatta, "Kasabanın yeniden canlandırılması için hem İtalya içinden hem de dışından göçü teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Candela'ya yerleşecek bekarlara 800 euro, çiftlere bin 200 euro, 3 kişilik ailelere bin 500-bin 800 euro, 4-5 kişilik ailelere de 2 bin euro aylık vereceğiz. Kasabanın yeni sakinlerine vergi kolaylıkları da sağlanacak" dedi. İtalya'nın kuzeyinden altı ailenin bu plandan faydalanarak kasabaya yerleştiği, beş ailenin daha buraya taşınmak için başvuruda bulunduğu açıklandı. Candela'nın geçmişte canlılığı ve sokaklarını dolduran gezginler nedeniyle 'Küçük Napoli' olarak anıldığını belirten yetkililer, bu projenin başarılı sonuçlar vereceğini belirtti.
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