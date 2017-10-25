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ordusundan operasyonu

ordusu, Suriye sınırındaki 'a yönelik saldırı başlattı.

Irak ordusundan DEAŞ operasyonu

ordusu Suriye sınırında bulunan DAEŞ'e yönelik saldırı başlattı. Reuters'ın haberine göre; saldırı DAEŞ'i bölgeden tamamen temizlemeyi hedefliyor.

OPERASYONUN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ
Referandum krizi sonrası Kerkük'e giren Irak ordusu namluları Suriye sınırına çevirdi. Başbakan Haydar El İbadi'nin kritik Türkiye ziyareti öncesi Irak ordusu, Suriye sınırında 'a karşı operasyon başlatı.

HEDEFLERİ BÖLGEDEN TAMAMEN TEMİZLEMEK
Reuters'ın haberine göre; saldırı DAEŞ'i bölgeden tamamen temizlemeyi hedefliyor.

BAŞBAKAN İBADİ, BUGÜN ANKARA'YA GELECEK
Irak Başbakanı Haydar El İbadi, bugün Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette, Türkiye ile Irakarasındaki işbirliğinin bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesi, IKBY'de düzenlenen gayrimeşru referandum sonrasında yaşanan gelişmeler ve bu çerçevede ortaklaşa atılabilecek adımlar ele alınacak.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba 08:32
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