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HSK'da 3 genel sekreter yardımcısı değişti

'nda (HSK) üç genel sekreter yardımcısının yerine görevlendirme yapıldı.

HSKda 3 genel sekreter yardımcısı değişti
HSK Genel Sekreter Yardımcıları İbrahim Pektaş, Musa Kanıcı ve Turan Kuloğlu görevden alındı. Yerlerine, Mahmut Akgün, Sinan Ekici ve Ali Erdem atandı.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba 23:25
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