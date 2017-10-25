Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile kritik bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısından satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu başından beri ifade ettik. Bunu kabullenmemiz mümkün değildi. Arada yapmış olduğumuz bazı uyarılara rağmen olumlu bir gelişme olmayınca bazı kararlar almak durumunda kaldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"IRAK BÜYÜK DARBELER YEDİ"

Türkiye İran ve Irak olarak attığımız adımlarla olumlu bir noktaya geldiğimize inanıyorum. Şu anda Irak ile aramızda 9 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Temennimiz odur ki bunu daha iyi noktalara taşıyalım. Zira her yönüyle komşuluklarımız ve kardeşlik bağlarımız ileri. Aynı medeniyet değerlerini taşıyan iki ülkeyiz. Ne yazık ki Irak büyük darbeler yedi. Merkezi yönetim attığı son adımlarla DEAŞ denilen terör örgütünden neredeyse ülkenin bütününden temizlemiş durumda.

"BÖLGENİN BARIŞI İÇİN GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ"

PKK'nın da bölgede varlığı söz konusu. Buralarda bizler her türlü dayanışma içerisinde ortak mücadeleyi sürdürmek için varız. Temennim odur ki Irak'taki bütün yıkımların olduğu bölge küllerinden yeniden ayağa kalksın. Bizler de ellerimizden gelen desteği vereceğiz. Bölgenin barışı ve huzuru için atılması gereken adımları atacağız. Bildiğiniz gibi petrol boru hattının çalıştırılması konusunda her türlü desteği vermeye hazırız.

Irak Başbakanı İbadi şunları söyledi:

"ARTIK BU SIKINTILARIN AŞILMASI ZAMANI GELDİ"

Irak Başbakanı İbadi, düzenlenen basın toplantısında "Bizler malesef bu sıkıntıların yaşandığı coğrafyanın bir parçasıyız. Artık bu sıkıntıların aşılmasının zamanı gelmiştir" dedi.

Allah'a şükürler olsun DEAŞ'a karşı zafer kazanmayı başardık ve Irak'ta ağırlığımızı ortaya koyduk. Biz Irak toprakları içinde kendisine silah taşıma yetkisi verilmeyen hiçbir gruba müsaade edemeyiz. Irak anayasasına göre yasaların dışında silah sahibi olan her gruba karşı mücadele verilir. Gençlerimiz içerisinde anayasal anlamda Haşdi Şabi içerisinde savaşan evlatlarımız oldu. Bizim görevimiz şüphesiz Irak'ın toprak bütünlüğünü sağlamak ve terör örgütleri ile mücadele etmektir.

"TOPRAĞIMIZI PARÇALAMAK İSTEDİLER"

Malesef Irak toplumunun diğer bileşenlerinin görüşleri alınmaksızın bir referandum girişimi oldu ve buna karşı mücadelemizi yürüttük. Malesef bazıları bu referandumda toprağımızı parçalamak istediler. Allah'a şüküler olsun Irak güvenlik güçleri bütün topraklar üzerinde yasaların teşmil etmesini sağladılar.

"PROJEMİZ VAR: BÖLGEDE SAVAŞLARIN YERİNİ EKONOMİK KALKINMALAR ALSIN"

Önümüzde büyük bir sorumluluk var. Az önce de konuştuğumuz gibi projemiz var. Bu proje bölgede istikrarın sağlanması ve savaşların yerini ekonomik kalkınmanın alması. Tabi ortak çıkarlar