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'El'ektrik kesildi

Çoban , elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapıldı. Yanan elleri, kesilmek zorunda kaldı.

Elektrik kesildi
Ağrı'nın Diyadin İlçesi'ne bağlı Günbuldu Köyü'nde, 9 Ekim günü elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılan çoban 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir'in elleri kesildi. Doktorların, genç yaşta sakat kalmaması için büyük uğraş sarf ettiği Taşdemir, önceki gün saat 13.00'te ameliyata alındı. Taşdemir'in üçüncü derece yanık elleri, dirsek altından kesildi. Opr. Dr. Mehmet Öztürk, "Her iki el de çok kötü durumdaydı. Yapacak başka bir şey kalmamıştı. Kesmek zorunda kaldık" dedi. Ameliyathane önünde oğlunu bekleyen 5 çocuk annesi Fatma Taşdemir, "Çobanlıkta son günüydü. İstanbul'a gidecekti; ama olmadı. Kuşun, elektrik teline takılan kanadını kurtarırken, kendisi kolsuz, kanatsız kaldı" diye ağladı.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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