'El'ektrik kesildi

Ağrı'nın Diyadin İlçesi'ne bağlı Günbuldu Köyü'nde, 9 Ekim günü elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılan çoban 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir'in ellerikesildi. Doktorların, genç yaşta sakat kalmaması için büyük uğraş sarf ettiği Taşdemir, önceki gün saat 13.00'te ameliyata alındı. Taşdemir'in üçüncü derece yanık elleri, dirsek altından kesildi. Opr. Dr. Mehmet Öztürk, "Her iki el de çokkötü durumdaydı. Yapacak başka bir şeykalmamıştı. Kesmek zorunda kaldık" dedi. Ameliyathane önünde oğlunu bekleyen 5 çocuk annesi Fatma Taşdemir, "Çobanlıkta son günüydü. İstanbul'a gidecekti; ama olmadı. Kuşun, elektrik teline takılan kanadını kurtarırken, kendisi kolsuz, kanatsız kaldı" diye ağladı.
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