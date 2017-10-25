Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir müjde vermek istiyorum. Türk Hava Yolları inşallah 16 Mart tarihinden İstanbul'dan Semerkant'a tarifeli seferlerini başlatacak. Böylece her iki kardeş toplum olarak çok daha sıkı birbiriyle kaynaşma fırsatını bulacak." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Can Özbekistan'ın Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in, Türkiye'de bulunmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Erdoğan, bu ziyaretin öneminin özellikle 20 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Mirziyoyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve çok verimli geçtiğini belirterek, ekonomiden savunma sanayine, sağlıktan tarıma, eğitimden kültüre pek çok alanda iş birliği imkanlarını ele aldıklarını aktardı.

Özbekistan'ın Orta Asya'da 31,5 milyon nüfusu, çok zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla her açıdan stratejik bir ülke olduğunu dile getiren Erdoğan, dünyanın en büyük 7'nci doğalgaz, 4'üncü uranyum, 6'ncı pamuk üreticisi ve 2'nci büyük pamuk ihracatçısı konumunda bulunduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, bu tabloya rağmen ekonomik ve ticari ilişkilerin arzu edilen seviyede olmadığının görüldüğünü kaydetti.

İkili ticaret hacminin 2016'da 1,2 milyar dolar civarında bulunduğunu anımsatan Erdoğan, bu yılın ilk 8 ayında ise 900 milyon doların aşıldığı bilgisini paylaştı.

"BİR MÜJDE VERMEK İSTİYORUM"

Erdoğan, bu rakamların kısa zamanda yukarılara çekileceğine işaret ederek, bu noktada her iki ülkenin iş adamlarında kararlılığın görüldüğünü söyledi.

İş adamlarına verilen desteğin tam olduğunu yineleyen Erdoğan, Özbekistan'ın şu anda çok kararlı bir yürüyüşle ciddi yatırımlara adım attığını, Türkiye'nin de tüm tecrübe ve imkanlarıyla Özbekistan'a yardımcı olmaya devam edeceğini vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin müteahhitlik alanında dünyada 2'nci sırada önemli bir konum teşkil ettiğine değinerek, "Bu alandaki tecrübelerimizi Özbekistanla paylaşmayı hedefliyoruz. Yarın İstanbul'da düzenlenecek 'Türk-Özbek İş Formu'nun da her açıdan verimli ve bereketli geçeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Görüşmede ele alınan en önemli konulardan birisinin de kültür ve turizm olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Özellikle turizm noktasında tabii ki Taşkent-Semerkant-Buhara buralar bizim için çok büyük önem arz ediyor. Özbekistan bu medeniyet şehirlerine ev sahipliği yapıyor. Bu kadim şehirlerin sadece ülkemizde değil, tüm Türk dünyasında, İslam dünyasında önemli bir yeri var. Turizm alanındaki ortak projelerimizle inşallah bunu başaracağız.

Hatta değerli kardeşimin de bana ifade ettiği gibi orada kayak turizmine yönelik olarak da dev bir projeyi inşallah bir Türk müteahhitiyle hayata geçireceğiz. Burada ayrıca bir müjde daha vermek istiyorum. Türk Hava Yolları (THY) inşallah 16 Mart tarihinde İstanbul'dan Semerkant'a tarifeli seferlerini başlatacak. Böylece her iki kardeş toplum olarak çok daha sıkı birbiriyle kaynaşma fırsatını bulacak."

"İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞMESİNİ CANI GÖNÜLDEN ARZU EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede bölgesel gelişmeleri de inceleme ve fikir teatisinde bulunduklarını belirterek, uluslararası formlarda iş birliğini geliştirme imkanları üzerinde durduklarını anlattı.

Bugün kabul edilen ortak bildiride geleceğe yönelik somut planları ortaya koyduklarına işaret eden Erdoğan, 20 anlaşma imzaladıklarını, yarın da İstanbul'da 4 anlaşma imzalanacağını ve toplam 24 anlaşma ile çok önemli bir çıkışın bu ziyarette hayata geçirildiğini vurguladı.

Eğitim ve burslar noktasında atılabilecek adımları da görüşme fırsatı bulduklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türk-İslam medeniyetinin iki kadim havzasından birbirinden daha çok istifade etmesinin yollarını nasıl buluruz, bunun üzerinde durduk. Tüm bakanlık ve kurumlarımıza Özbekistan ile iş birliğimizin her alanda geliştirilmesi yönünde talimatlarımızı verdik. Aynı iradenin Özbekistan'da da olmasından dolayı gerçekten çok çok mutluyum. İnşallah İmam Buhari Enstitüsü arzumuzdu, İmam Matüridi Enstitüsü arzumuzdu, bu konularda aramızdaki ittifak bizleri çok çok daha güçlü kıldı.

Orta Asya Cumhuriyetleri arasındaki iş birliğinin gelişmesini canı gönülden arzu ediyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi dirlik olmanın ve güçlü olmanın anahtarı, birlik olmaktır. Bu yönde atılan her adım kıymetlidir, değerlidir. Değerli kardeşimin Mirziyoyev'in özellikle komşularıyla olan dostluk ilişkilerini geliştirme gayretlerini bizler de canı gönülden destekliyoruz."

ERDOĞAN, ÖZBEK ŞİİRİ OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bu kısmında Özbekistan'ın milli şairi merhum Abdullah Aripov'un "Muzaffer ol, galip ol, güçlü ol. Dostun yarin ve kardeşinle asırlar boyunca baki kalsın köşkün senin, ulu insanlık aleminde." dizelerini okudu.

Erdoğan, Türkiye'nin de Özbekistan'ın dostu, kardeşi ve karındaşı olarak her açıdan güçlü kalmasını arzu ettiğini vurgulayarak, bu ziyaretin iki ülke arasındaki kaderdaşlığı daha da pekiştirmesini Allah'tan diledi.

İKİ ÜLKE ARASINDA 20 ANLAŞMA İMZALANDI

Açıklamalar öncesinde Türkiye ile Özbekistan arasında toplam imzalanan 20 anlaşma şu şekilde:

"1- Çalık Holding ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Mutabakat Muhtırası

2- Türk Hava Yolları ile Özbek Hava Yolları Arasında Mutabakat Zaptı

3- Özbekistan Cumhuriyeti ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı

4- Agrobank JSCB'ye Ait Utbank'ın Hisselerinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye Satışına İlişkin Mutabakat Zaptı

5- TOBB ile Özbekistan Devlet Yatırımlar Komitesi Arasında Mutabakat Zaptı

6- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Arasında Türk Özbek Ticaret ve Sanayi Forumu Kuruluşuna İlişkin Mutabakat Muhtırası

7- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına Bağlı Stratejik ve Bölgesel Çalışmalar Enstitüsü Arasında Mutabakat Zaptı

8- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması

9- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu ile Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşması

10- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası

11- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Uygulama Protokolü

12- 8 Mayıs 1996 tarihinde Taşkent'te imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokol

13- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşması

14- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Ali Şir Nevai Milli Kütüphanesi arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

15- Özbekistan Cumhuriyeti'ne Sağlanacak Türk Eximbank Kredisi Mutabakat Muhtırası

16- Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ticaret Bakanlığı Arasında Türkiye ve Özbekistan Arasında Ticaretin Daha İleriye Taşınmasına Dair Mutabakat Zaptı

17- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

18- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

19- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının Özbekistan Cumhuriyeti'ndeki Faaliyeti Hakkında Anlaşma

20- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından imzalanacak Ortak Açıklama."