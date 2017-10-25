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CHP'li Pavey'in vekilliği düştü

CHP İstanbul Milletvekili 'in, Başkanlığına sunduğu, "milletvekilliği görevinden " talebi, Meclis Genel Kurulunda oylanarak kabul edildi. Böylece Pavey'in milletvekilliği düştü.

CHPli Paveyin vekilliği düştü

Geçtiğimiz günlerde milletvekilliğinden etme kararı alan 'in vekilliği son buldu.

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ
Pavey, aldığı istifa kararına ilişkin dilekçeyi Eylül ayında Başkanlığı'na sumuştu. İstifasının kabul edilmesi ve Meclis'te yapılan oylamayla Şafak Pavey'in milletvekilliğinin düşmenin ardından CHP'nin milletvekili sayısı 131 oldu.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba 16:32
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