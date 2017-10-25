CHP'li Pavey'in vekilliği düştü

Geçtiğimiz günlerde milletvekilliğinden istifa etme kararı alan Şafak Pavey'in vekilliği son buldu.

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Pavey, aldığı istifa kararına ilişkin dilekçeyi Eylül ayında TBMM Başkanlığı'na sumuştu. İstifasının kabul edilmesi ve Meclis'te yapılan oylamayla Şafak Pavey'in milletvekilliğinin düşmenin ardından CHP'nin milletvekili sayısı 131 oldu.