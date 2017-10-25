Müvekkil PODEM'in yasa dışı örgütlerle ve diğer kurumlarla birlikte adının geçirilmesi tamamen maksatlıdır. Müvekkilin kamuoyu gözünde itibarı, güvenirliği ve ismi lekelenmeye çalışılmaktadır.

Müvekkil PODEM, Şubat 2015'te faaliyete başlamış bir sivil toplum kuruluşu olarak tüm çalışmalarını ve kurumsal ilişkilerini şeffaf ve bağımsız bir şekilde yürütmektedir. Ayrıca kurulduğu tarihten itibaren, yazıda bahsi geçen Osman Kavala ve faaliyetleri ile hiçbir ilişkisi kesinlikle olmamıştır.

Gazetedeki yazıda PODEM'in isminin geçirilmesi kanunların koruduğu kişilik haklarının açıkça ihlalidir. Her gün binlerce kişi tarafından okunan ilgili

gazetenin Müvekkil hakkında, yasa dışı örgütlere destek veren ve fon akışını sağlayan bir üst kuruluş olarak gösterilmeye çalışılması tamamen kasıtlı ve kötü niyeti bir tutumdur. Bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz.

Müvekkil adına kişilik haklarının ihlalinden ve hukuka aykırı her türlü saldırıdan dolayı gerekirse tüm cezai ve hukuki yollara başvuracağımızı da belirtiyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.