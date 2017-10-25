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davasında karar açıklandı

Büyükada davasında karar açıklandı

'daki toplantıya ilişkin yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tümünün tahliyesine karar verildi.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba 23:48
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