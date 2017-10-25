Biyonik adam

Türkiye'nin ilk Milli Ampute Atleti NurullahKart'a (36) ilk protezi ABD'den geldi. Alman rakibi ise kendi protezini hediye etti. Atletizm yapmak için çok mücadele verdiğini anlatan Nurullah Kart, "4 yıldır bu sporu yapıyorum. Geç başlamama rağmen belirli bir yol kat ettim. 2015'teTürkiye rekoru kırdım. 2017Londra Para-Atletizm DünyaŞampiyonası'nda dünyanınen iyi 8 atleti arasına kaldım" dedi. ABD'den temin ettiği protezi eskiyince, Alman rakibinin yedek protezini hediye ettiğini anlatan Kart, "Bana, 'Umarım bana karşı iyi bir yarış çıkarabilirsin' dedi. Bunu sosyal medyada paylaştık. Gençlik ve Spor Bakanlığı 'Gereken desteği sağlayacağız' diye söz verdi" dedi.
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