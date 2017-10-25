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Biyonik adam

Türkiye’nin ilk Ampute Milli Atleti Kart’a, Alman rakibi protezini hediye etti. Bunu öğrenen Bakanlık, biyonik adama ayak sözü verdi

Biyonik adam
Türkiye'nin ilk Milli Ampute Atleti Nurullah Kart'a (36) ilk protezi ABD'den geldi. Alman rakibi ise kendi protezini hediye etti. Atletizm yapmak için çok mücadele verdiğini anlatan , "4 yıldır bu sporu yapıyorum. Geç başlamama rağmen belirli bir yol kat ettim. 2015'te Türkiye rekoru kırdım. 2017 Londra Para-Atletizm Dünya Şampiyonası'nda dünyanın en iyi 8 atleti arasına kaldım" dedi. ABD'den temin ettiği protezi eskiyince, Alman rakibinin yedek protezini hediye ettiğini anlatan Kart, "Bana, 'Umarım bana karşı iyi bir yarış çıkarabilirsin' dedi. Bunu sosyal medyada paylaştık. Gençlik ve Spor Bakanlığı 'Gereken desteği sağlayacağız' diye söz verdi" dedi.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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