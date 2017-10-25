Birgün Gazetesi muhabirine terör gözaltısı

Birgün Gazetesi muhabiri Zeynep Kuray hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçu kapsamında bir süredir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından Kuray hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kuray'ı İstanbul'daki adresinde gözaltına aldı. Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü binasına getirilen Zeynep Kuray sorguya alındı. Kuray'ın sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı iddia ediliyor.

Bilindiği gibi aynı gazetenin finansorü olduğu öne sürülen Osman Kavala da bir başka soruşturma kapsamında gözaltında.