Batı'nın gözdesi maklube partisi

Meral Akşener'in yeni partisi için bugün kuruluş dilekçesi verilecek. Atlantik basını yeni partiye yakın ilgi gösteriyor, bir yılı aşkın süredir manşetlerden inmeyen Akşener için belirgin bir parlatma kampanyası yürütülüyor. 20'yi aşkın yayın organında haberleri çıkan Akşener'in, tüm güzellemelere rağmen Kurucular Kurulu için güçlü isimleri ikna edemediği konuşuluyor.









15 Temmuz Amerikancı-FETÖ darbe girişimi sonrası Türk siyasetinde etki alanı daralan Atlantik, siyasette alternatif çözüm arayışlarını hızlandırdı. Küresel sermayenin sözcülüğünü üstlenmiş, Türkiye düşmanı yayınlarıyla bilinen pek çok dergi ve internet sitesinde yapılan Akşener güzellemeleri ise, bu alternatiflerden birinin Meral Akşener olduğunu kanıtlar nitelikte. Batı medyasının Akşener'e övgü dağarcığı da oldukça geniş. Aydınlık, son dönemde Akşener hakkında çıkan 20'nin üzerindeki haberi derledi...







'AKŞENER İLE TANIŞIN'

Batı medyası, en heyecanlı manşetlerini, 16 Nisan referandumu öncesinde attı.

3 Nisan tarihinde "Meral Akşener: Türk Cumhurbaşkanının kapısındaki Asena" başlığıyla çıkan MiddleEastEye, Akşener liderliğindeki cephenin "geleceğin merkez sağı" olduğunu iddia etti.

10 Nisan 2017 tarihli "Dişi Kurdun Günleri" başlıklı Alman SüdDeustche Zeitung haberinde ise Akşener'in temsil ettiği grup "Artık ılımlı, MHP'nin standartlarına göre Akşener zaten hep ılımlıydı."

Aynı gün, Avrupa'daki önemli düşünce merkezlerinden biri olan POLITICO.EU ise şöyle diyor: "Muhalif ultra-milliyetçiler Erdoğan'ı yerinden edebilir, Akşener ile tanışın."







'TANK GİBİ GEÇTİ'

Amerikan Dışişleri'nin sözcülüğünü yapan dergilerden Foreign Policy'nin övgü dağarcığı da oldukça geniş. Akşener'in 16 Nisan referandumu çerçevesinde düzenlediği mitingden bilgiler aktaran dergi, başlığında "Haremi reddeden dişi kurt, Sultan Erdoğan'ı alt edebilir mi" diye soruyor ve Akşener'i siyasi bir savaşçı olarak niteleyerek, bir destekçisinin ağzından "Akşener, bir tank gibi geçti!" ifadelerini aktarıyor. Foreign Policy, aynı haberinde Akşener'in kıyafetlerine de şöyle değiniyor: "Akşener, Hillary Clinton'ın moda haline getirdiği takımları giymekten hoşlanıyor."







'İSMİNİ UNUTMAYIN'

"MHP'lileri güzellik uykularından uyandıracak Akşener", Yunan basınında da "Erdoğan'la kapışmaya hazırlanan Demir Leydi: Akşener ismini unutmayın" sözleriyle yer alıyor. İsmini turuncu devrimlerin gerçekleştiği meydandan alan bir Ukrayna internet sitesi Euromaidanpress.com ise "Milliyetçilik, Türkiye'yi hizaya sokabilir" başlığı altında Türkiye'de "milliyetçilik çarpışması"nın yaşandığını belirtiyor. Yazıda cepheleşme "Erdoğan'ın milliyetçiliği yani Avrasyacılarınki ile Akşener'in milliyetçiliği" arasındadır denilirken, Akşener'in bu çarpışmada Türkiye'yi "özgür dünya"da tutabileceği savunuluyor.





'SAVAŞÇI ÜLKÜCÜ'

15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce, Meral Akşener'in tanıtıldığı haberler de önemli internet sitelerinde yoğunlaşıyor. O günlerde Türkiye'de kimsenin gündemine giremeyen Akşener, Batı basınının yıldızı durumunda. Buralarda kendisinden "Erdoğan'ı devirecek" bir "savaşçı ülkücü" olarak bahsediliyor. 26 Mayıs 2016 tarihinde Al Monitor adlı internet sitesinde "Erdoğan'ın en büyük rakibi bu kadın olabilir" öngörüsünde bulunulurken, Foreign Affairs "Türkiye'nin Kurt Takımı" başlığıyla çıkıyordu. Darbe girişiminden üç hafta önce yayımlanan yazıda ülkücülüğün ne olduğu anlatılırken, "Sinan Oğan, Koray Aydın, Ümit Özdağ ve Meral Akşener arasında, Akşener'in dikkat çektiği" belirtiliyor ve diğer adaylar karşısında neden "daha avantajlı" olduğu sıralanıyor.



16 Haziran 2016'da ise "Türkiye'nin Demir Leydi'si Erdoğan'ın oyununu önleyebilir mi" başlıklı Al Jazeera haberinde, hayallerindeki "ülkücü"yü betimleyen analizciler,"Türk muhalefetini Erdoğan'a karşı sağda birleştirebileceğini" umduğu Akşener'in "demokrasi yanlısı geçmişini", Belçika'nın Yeni Flaman İttifakı Partisi'ninkine benzer olarak betimliyor. Buna göre, Batı için geçerli ülkücü, "Orta-sağ milliyetçi, muhafazakâr ve aşırı milliyetçi yerine liberal unsurların çizgisinde" olmalı.



'ERDOĞAN'A RAKİP TEK LİDER'

Darbe girişiminden bir hafta önce Financial Times'ta yayımlanan yazıda, isimleri gizlenen Akşener'in en yakın üç yardımcısından alınan bilgiye dayandırılarak, Akşener'in uzun vadeli planının "AKP'nin Meclisi kontrol yeteneğini bozmak, Erdoğan'ın gelecek planları için MHP'yi geçersiz kılmak" olduğu aktarılıyor. 8 Temmuz 2016 tarihli bir başka Financial Times başlığı ise şöyle: "Akşener, Erdoğan'a rakip olabilecek tek lider."

Darbe girişiminden üç gün önce ise MiddleEastEye internet sitesinde Batı'nın "Türk siyasetinin anahtarı" olarak gördüğü Meral Akşener'e ait tamamen olumlu ve umut dolu bir biyografik yazı yayımlanması da dikkat çekiyor.