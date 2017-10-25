Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, iş elbiseleriyle bindikleri otobüste "koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat etmeleriyle gündeme gelen madencileri kabul etti.





Albayrak, makam odasında kabul ettiği madencilerin, gündeme gelmelerine neden olan davranışlarının kendilerini de çok etkilediğini belirterek, teşekkür etti.

İşçilere madencilik sektöründe başlatılacak yeni döneme ilişkin bilgi veren ve madencilerin talep ve görüşlerini alan Albayrak, "Zonguldak kömürü dediğimiz noktada yerli strateji başlattık. Birileri bize biraz kızıyor ama 'kömür bizim için daha önemli.' dedik. Bizim yerli kaynaklarımız, yerli kömürümüz varken neden ithal kömürü önceliklendirelim?" diye konuştu.





"DAHA FAZLA İSTİHDAMLA DAHA FAZLA ÜRETİM"

Madencilikte dünya standartlarında birinci sınıf bir metodolojinin uygulanacağına işaret eden Albayrak, şöyle konuştu:

"İnşallah yeni dönemde daha fazla istihdamla daha fazla üretim olacak. Tabii ki bunlar daha güvenli, daha kaliteli ve daha profesyonelce yapılacak. Bu anlamda yeni bir süreç başlatıyoruz. Ekmeğini alın teriyle helalinden akıtarak kazanan çok müstesna insanlarsınız. Allah sizden razı olsun. Son 10-15 senede farkındaysanız her alanda bir dönüşüm var. Daha yeni başladık. Kim ne derse desin çok daha iyi olacak. En doğru çözümü bulmak için neler yaptığımızı detaylarıyla paylaşacağım sizlerle."







"BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZIN SELAMINI GETİRDİK"

Madenciler Gökhan Onur, Musa Uğur, Sabahattin Akkoç, Ali Aktaş, Turgay İnam ve Koray Karabacak da davetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Koray Karabacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanımıza davette bulunduğu için şükran duyuyoruz. Kendilerine bütün madenci arkadaşlarımız, amirlerimiz ve sendika arkadaşlarımızın da selam ve saygılarını getirdik, minnettarız." dedi.



