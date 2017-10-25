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Al'şans'!

13 yaşındaki , yerde bulduğu alyansı polise teslim etti. Ekiplerin 1 yıl süren araştırmaları sonuç verdi. Üzerindeki isim ve tarihten yüzüğün sahibi tespit edildi

Alşans!
Erzurum'dan gelen insanlık haberi, yürekleri ısıttı. İspir İlçesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Zeynep Alpay, 1 yıl önce parka bulduğu alyansı polise ulaştırdı. Ekipler, yüzüğün sahibini bulmak için kolları sıvadı. Belediye hopörlerinden anons yaptırıldı. Ancak alyansın sahibi bulunamadı. Araştırmalar sonlandırmadı. Belediye Evlendirme Dairesi'ndeki arşivleri inceleyen polis ve belediye görevlileri, alyansın üzerindeki isim ve tarihten yola çıkarak yüzüğün Kader Karalı Aktan'a ait olduğunu saptadı. Ekipler Aktan'a ulaşmak için araştırmaları yoğunlaştırdı. Bu süreçte İspir Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Nurcan Çağlayan, Kader Karalı Aktan'ı tanıdığını anlattı. Polis, Çağlayan'dan telefon numarasını aldığı Aktan'ı arayıp durumu açıkladı.

1 YILLIK SERÜVEN
Alyansı parkta gezerken kaybeden Aktan, yüzüğün kendisine ait olduğunu ancak Mersin'de yaşadığını belirterek, alyansın İspir'de oturan kardeşi Hücum Karalı'ya teslim edilmesini istedi. Bunun üzerine yüzüğü bulan Alpay ve Karalı, İspir Belediye Başkanlığı'na davet edildi. Alyans, 1 yıl sonra İspir Kaymakam Vekili Hamit Genç ve İspir Belediye Başkanı Osman Çakır'ın huzurunda Karalı'ya teslim edildi.


Ablasının adına alyansı teslim alan Hücum Karalı, yüzüğü bulan Zeynep'e teşekkür etti. İspir Belediye Başkanı Osman Çakır ise örnek davranışından dolayı küçük kızı çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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