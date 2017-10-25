Erzurum'dangelen insanlık haberi,yürekleri ısıttı. İspirİlçesi'nde yaşayan 13 yaşındakiZeynep Alpay, 1 yıl önceparka bulduğu alyansı poliseulaştırdı. Ekipler, yüzüğünsahibini bulmak için kollarısıvadı. Belediye hopörlerindenanons yaptırıldı. Ancak alyansınsahibi bulunamadı. Araştırmalarsonlandırmadı. BelediyeEvlendirme Dairesi'ndekiarşivleri inceleyen polis vebelediye görevlileri, alyansınüzerindeki isim ve tarihten yolaçıkarak yüzüğün Kader KaralıAktan'a ait olduğunu saptadı.Ekipler Aktan'a ulaşmak içinaraştırmaları yoğunlaştırdı. Busüreçte İspir Belediyesi'ndegörevli zabıta memuruNurcan Çağlayan, Kader KaralıAktan'ı tanıdığını anlattı. Polis,Çağlayan'dan telefon numarasınıaldığı Aktan'ı arayıp durumuaçıkladı.
1 YILLIK SERÜVEN
Alyansı parktagezerken kaybedenAktan, yüzüğünkendisine ait olduğunuancak Mersin'deyaşadığını belirterek,alyansın İspir'deoturan kardeşi HücumKaralı'ya teslimedilmesini istedi.Bunun üzerine yüzüğübulan Zeynep Alpay veKaralı, İspir BelediyeBaşkanlığı'na davet edildi.Alyans, 1 yıl sonra İspirKaymakam Vekili Hamit Gençve İspir Belediye BaşkanıOsman Çakır'ın huzurundaKaralı'ya teslim edildi.
Ablasının adına alyansı teslim alan Hücum Karalı, yüzüğü bulan Zeynep'e teşekkür etti. İspir Belediye Başkanı Osman Çakır ise örnek davranışından dolayı küçük kızı çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.
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