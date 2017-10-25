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'dan gelen ların valizlerine köpekli arama

Tarifeli uçakla Türkiye'ye gelen bazı ların valizleri, Geliş Terminali'ndeki uygulama kapsamında narkotik köpeğiyle arandı

Almanyadan gelen yolcuların valizlerine köpekli arama

Geliş Terminali'nde yapılan uygulama kapsamında tarifeli uçakla Türkiye'ye gelen bazı ların valizleri, narkotik köpeğiyle arandı.

Bu akşam tarifeli uçakla 'dan İstanbul'a ulaşan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından valizlerini almak üzere bantların olduğu alana geldi.

Burada uygulama yapan polis ekipleri, valizlerini alan bazı Alman yolcuları durdurdu. Uygulama kapsamında söz konusu valizler narkotik köpekleri tarafından tek tek kontrol edildi.

Herhangi bir bulgunun tespit edilmediği yolcular, daha sonra gümrüklü alandan geçerek, İstanbul'a giriş yapabildi.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba 01:41
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