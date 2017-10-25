Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen Avrupa Ralli Kupası kapsamındaki Balkan Ralli Kupası'nın final yarışı olan Marmaris Rallisi'nde incelemelerde bulunan Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) yetkililerinin olumlu kararları ile 2018 Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak.



7 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'ye gelen Dünya Ralli Şampiyonası, 2018'in Eylül ayında Muğla'nın Marmaris ve Ula ilçelerinde gerçekleşecek.

FIA Ralli Komisyonu Başkanı Jarmo Mahonen ve FIA Güvenlik Delegesi Michale Mouton'un yanı sıra bu yarışı gözlemleyip, değerlendirmek için Marmaris'e gelen Uluslararası otorite FIA'nın diğer yetkilileri, etapların kalitesi ve servis alanına hayran kaldıklarını dile getirdiler. Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) mücadele eden M-Sport World Rally Team ile Toyota Gazoo Racing yetkilileri de gelecek yıl mücadele edecekleri Marmaris Rallisi için güzel tatil beldesinde detaylı incelemelerde bulundular.



Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Promotör Direktörü Oliver Ciesla ise rallinin bitiminde; "WRC takvimine uygun olan bir ralli izlemek istedik, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED'de bunu kusursuz şekilde başardı. Tüm ekibi tebrik ediyorum ve 2018'de takvime dönüşlerini kutluyorum. Gelecek yılın takvimi, spor tarihindeki en iyi anlardan biri olacak. Marmaris'te ormanda geçen etaplar, denizi kucaklayarak arka planda harika bir manzara oluşturuyor. WRC hayranları Marmaris'te mükemmel görüntülerle karşı karşıya kalacaklar" ifadesini kullandı.



SERKAN YAZICI: "UNUTULMAYACAK MUHTEŞEM BİR ORGANİZASYON YAPMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ''

Türkiye Otomobil Federasyonu Başkanı (TOSFED) Serkan Yazıcı, ''Dünya Ralli Şampiyonası'nın ülkemize yeniden gelmesi için gerçekten çok çalıştık, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Marmaris'e gelerek rallinin startını veren Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'ın bize verdikleri destekle kusursuz bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Elbette Muğla Valimiz, Marmaris Belediye Başkanımız ve diğer tüm yetkililer verdikleri destekler ve sağladıkları imkanlarla bu başarıyı yakalamamamızı sağladılar. Dünya Ralli Şampiyonası'nın ülkemize geri gelmesinden çok memnunuz ve unutulmayacak muhteşem bir organizasyon yapmak için çok çalışacağız'' dedi.