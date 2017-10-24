Yetimlerin umudu Türkiye

Mehmetçik'in İdlib'e başlattığı intikal, Suriyeli yetimlerin evlerine dönme umutlarını arttırdı. Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde Suriyeliler için açılan Yasemin Yetimhanesi'nde kalan savaş mağduru çocuklar, ülkelerine dönme umudunu Türkiye'ye borçlu olduklarını söyledi. Yetimhanede annesi ve 2 kardeşiyle kalan 14 yaşındaki Rabia Hammudi "İki yıl önce varil bombası saldırısında babamı kaybettik. Kardeşimle buraya geldik. Türk askerine minnettarız. Evime kavuşmak için gün sayıyorum" diye konuştu. Köylerinin bombalanması üzerine geçen yıl Türkiye'ye sığınan 12 yaşındaki Eye Yunis de "Erdoğan'a yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Türk askeri orada huzurusağlasın diye dua ediyoruz.Vatanımızı çok özledik" dedi.
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